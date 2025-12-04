Stage Balade et Méditation dans le massif du Sancy Saint-Sauves-d’Auvergne
Stage Balade et Méditation dans le massif du Sancy Saint-Sauves-d’Auvergne jeudi 14 mai 2026.
Saint-Sauves-d’Auvergne
Stage Balade et Méditation dans le massif du Sancy
35 route de Méjanesse Saint-Sauves-d’Auvergne Puy-de-Dôme
Tarif : 290 – 290 – 390 EUR
sur inscription
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 12:00:00
fin : 2026-05-17 15:00:00
Date(s) :
2026-05-14 2026-10-17
Stages de 3 ou 4 jours BALADE ET MEDITATION
pour profiter de l’instant présent avec la nature marche, méditation, sophrologie, repas en conscience, relaxation sonore
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35 route de Méjanesse Saint-Sauves-d’Auvergne 63950 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 63 72 58 ctournaire@hotmail.com
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English :
3 or 4-day WALKING AND MEDITATION courses
enjoy the present moment with nature: walking, meditation, sophrology, mindful eating, sound relaxation
L’événement Stage Balade et Méditation dans le massif du Sancy Saint-Sauves-d’Auvergne a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme Auvergne VolcanSancy