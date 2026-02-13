Stage basket – vacance février, Gymnase Jules Ferry, Bordeaux

Stage basket – vacance février 16 – 20 février Gymnase Jules Ferry Gironde

Inscription via MonClub

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-16T09:30:00+01:00 – 2026-02-16T16:30:00+01:00

Fin : 2026-02-20T09:30:00+01:00 – 2026-02-20T16:30:00+01:00

Stage de Basket – vacances de février

Vous souhaitez inscrire votre enfant / adolescent à un stage sportif pour les prochaines vacances et tout cela proche de chez vous ?

Retrouvez du 16 au 20 février de 9h30 à 16h30 le stage de Basket ball U10 à U20.

Possibilité de réserver à la demi-journée, à la journée ou pour la semaine entière.

Tarifs adhérents et non-adhérents :

AGJA