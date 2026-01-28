Stage Bien-être post natal Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS

Animé par une professeure de Pilates, ce stage post natal propose un travail ciblé de renforcement du périnée, de la ceinture abdominale et des fessiers, dans une approche douce et adaptée.

Rendez-vous les 4 lundis de mars, de 15h à 16h, pour prendre du temps pour soi, retrouver des sensations corporelles et bouger en toute sérénité… avec bébé à ses côtés.

Prendre soin de son corps après l’accouchement, tout en partageant un moment privilégié avec bébé

Du lundi 09 mars 2026 au lundi 30 mars 2026 :

lundi

de 15h00 à 16h00

payant

En fonction du Quotient Familial

Venez avec bébé !

Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 55 ans.

Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 PARIS

https://www.actisce.eu/point-du-jour +33146510315 capointdujour@actisce.org https://www.facebook.com/centrepointdujour https://www.facebook.com/centrepointdujour



