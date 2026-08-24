Stage bien être, weekend yoga rando méditation en Alsace Fouchy

Informations pratiques

Fouchy

Stage bien être, weekend yoga rando méditation en Alsace

104A rue Beau Site Fouchy Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-20

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-20

Weekend Yoga, méditation et randonnée dans les Vosges

Offrez-vous une véritable parenthèse de bien-être au cœur de l’Alsace, dans le massif des Vosges.

À Fouchy, dans la vallée de Villé, Chemin de Résilience vous accueille pour un week-end en petit groupe, dans une maison d’hôtes située en lisière de forêt. Pendant trois jours et deux nuits, vous êtes accompagné(e) dans un cheminement doux associant yoga, méditation, marche consciente et reconnexion à la nature.

Le séjour est volontairement limité à 4 à 5 participants, afin de préserver une ambiance calme, intime et bienveillante. Les pratiques sont accessibles aux débutants et chacun peut évoluer à son propre rythme, sans recherche de performance.

Votre séjour comprend

2 nuits en chambre individuelle confortable ;

la pension complète, à tendance bio, locale et végétarienne ;

des séances de yoga doux et méditatif, accessibles aux débutants ;

des méditations guidées et des temps de silence ;

plusieurs marches et randonnées en pleine nature ;

le matériel nécessaire à la pratique du yoga et de la méditation ;

en automne-hiver, un massage relaxant individuel offert à chaque participant.

En hiver, les randonnées sont adaptées à la saison et volontairement plus douces marche consciente en forêt, respiration, observation de la nature et temps de pause permettent de profiter pleinement de l’atmosphère paisible des Vosges.

Le week-end alterne ainsi pratiques corporelles douces, méditation, nature, repos et temps de partage, dans un cadre propice au lâcher-prise et au ressourcement.

Que vous veniez entre amis ou simplement en solo avec l’envie de prendre du temps pour vous, aucune expérience préalable en yoga ou en méditation n’est nécessaire.

Un week-end pour ralentir, respirer, relâcher les tensions et retrouver énergie, sérénité et clarté.

Informations complémentaires, dates, programme détaillé et réservation

Chemin de Résilience Weekend Yoga, méditation et randonnée à Fouchy, dans les Vosges .

104A rue Beau Site Fouchy 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 43 57 98 17 emilie.cheminderesilience@gmail.com

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English :

L’événement Stage bien être, weekend yoga rando méditation en Alsace Fouchy a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé