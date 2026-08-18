Stage botanique et usages des plantes Gite la Loutière Ouroux-en-Morvan
jeudi 22 octobre 2026 · Gite la Loutière · Ouroux-en-Morvan
Informations pratiques
Ouroux-en-Morvan
Stage botanique et usages des plantes
Gite la Loutière 2 place de la Mairie Ouroux-en-Morvan Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 09:00:00
fin : 2026-10-25 17:00:00
Date(s) :
2026-10-22
Stage de 4 jours au cœur du Parc Naturel Régional du Morvan. Le lieu nous permettra de découvrir les plantes à usages sur les sentiers forestiers, au bord des ruisseaux et des lacs, dans le bocage. Le temps sera également réparti entre la botanique et les usages sur 4 jours:
– les 22 et 23 octobre: journées dédiées à la cuisine des plantes sauvages (graines, fruits, baies, racines)
– les 24 et 25 octobre: journées consacrées à des fabrications galéniques (préparations médicinales)
Botanique: sorties de terrain, fabrication d’un herbier de terrain, apprendre à se repérer dans les grandes familles, étude des arbres et des arbustes, fonctionnement et classification des fruits.
Ethnobotanique: apprendre à récolter, conserver et transformer les plantes disponibles (cuisine) et fabrications (macérations hydro-alcooliques, vinaigrées, huileuses, sirops, baumes,…). .
Gite la Loutière 2 place de la Mairie Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Stage botanique et usages des plantes
L’événement Stage botanique et usages des plantes Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-08-18 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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