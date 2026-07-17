Stage bricolage et cabanes du 24 au 28 août 2026 1, 44120 Vertou La Barbinière, France Pays de la Loire Vertou

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-24 10:00 – 17:00

Gratuit : non Vertou, parc du Loiry 10h-13h et 14h-17h (extension possible). repas : fourni par les familles, repas partagé. Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 15

Bricolage le matin, permis outils (couteau, plane, vilebrequin, scies, hachette, pied de biche, rabot…) : fabrication de cabane à coccinelles, arc et flèche, déco sauvage, jeu en bois… Cabanes ludiques et techniques l’après-midi, avec des branches, de la ficelle et du tissu (tipi, yourte, tarp, plateforme…). Activités ludo-éducatives : développer l’Humain, pour la société, pour le reste de l’environnement.

1, 44120 Vertou La Barbinière, France Pays de la Loire Vertou 44120

0614637855



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