Stage bricolage et cabanes du 24 au 28 août 2026, 1, 44120 Vertou La Barbinière, France Pays de la Loire, Vertou

lundi 24 août 2026 · 1, 44120 Vertou La Barbinière, France Pays de la Loire · Vertou

Informations pratiques

Stage bricolage et cabanes du 24 au 28 août 2026 Lundi 24 août, 10h00 1, 44120 Vertou La Barbinière, France Pays de la Loire Loire-Atlantique

Vertou, parc du Loiry 10h-13h et 14h-17h (extension possible). repas : fourni par les familles, repas partagé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-24T10:00:00+02:00 – 2026-08-24T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-24T10:00:00+02:00 – 2026-08-24T17:00:00+02:00

Bricolage le matin, permis outils (couteau, plane, vilebrequin, scies, hachette, pied de biche, rabot…) : fabrication de cabane à coccinelles, arc et flèche, déco sauvage, jeu en bois… Cabanes ludiques et techniques l’après-midi, avec des branches, de la ficelle et du tissu (tipi, yourte, tarp, plateforme…). Activités ludo-éducatives : développer l’Humain, pour la société, pour le reste de l’environnement.

1, 44120 Vertou La Barbinière, France Pays de la Loire 1, 44120 Vertou La Barbinière, France Pays de la Loire Vertou 44120 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0614637855 »}]

bricolage avec outils le matin, cabanes et jeux l’après-midi