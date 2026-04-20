Stage Catamaran à Moulin Mer Centre Nautique de Moulin Mer Logonna-Daoulas
Stage Catamaran à Moulin Mer Centre Nautique de Moulin Mer Logonna-Daoulas lundi 20 avril 2026.
Logonna-Daoulas
Stage Catamaran à Moulin Mer
Centre Nautique de Moulin Mer 32 Route du Centre Nautique Logonna-Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 14:00:00
fin : 2026-07-17 16:30:00
Date(s) :
2026-04-20 2026-06-29 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-10-19
– Catamaran KL 13.5 pour les 10-14 ans.
Support idéal pour une navigation en toute sécurité. Facile et rapide. Sensations garanties.
– Catamaran Ado-Adultes HC 15-16 à partir de 15 ans.
100% glisse du débutant au confirmé. Une réputation qui ne vous décevra pas !
Stage vacances d’avril du 20 au 24 avril.
Toutes les semaines de juillet et d’août.
Stage de la Toussaint du 19 au 23 octobre. .
Centre Nautique de Moulin Mer 32 Route du Centre Nautique Logonna-Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 20 75 00
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English : Stage Catamaran à Moulin Mer
L’événement Stage Catamaran à Moulin Mer Logonna-Daoulas a été mis à jour le 2026-04-25 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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