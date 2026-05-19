Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

STAGE CATAMARAN Balaruc-les-Bains

STAGE CATAMARAN Balaruc-les-Bains lundi 6 juillet 2026.

Adresse : Avenue de la Gare

Ville : 34540 Balaruc-les-Bains

Département : Hérault

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Tarif : 189 189 189

Balaruc-les-Bains

STAGE CATAMARAN

Avenue de la Gare Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : 189 – 189 – 189 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-07-06

Pour les + de 14 ans (ados & adultes)De 14 à 80 ans, fin connaisseur de la voile ou novice, ce stage vous permettra de progresser tout en vous amusant.Vous allez pousser encore plus loin la technique, les manœuvres, la navigation au trapèze, le sens marin et ainsi inventer votre navigation sûre et responsable. Un apprentissage facilité par un large choix de voiles.Stage de 5 jours Tarif + Passeport Voile (14,50 euros)   .

Avenue de la Gare Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 48 55 63  centrenautiquemanureva@mairie-balaruc-les-bains.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement STAGE CATAMARAN Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-19 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE

À voir aussi à Balaruc-les-Bains (Hérault)