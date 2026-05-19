Balaruc-les-Bains

STAGE CATAMARAN

Avenue de la Gare Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : 189 – 189 – 189 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-07-06

Pour les + de 14 ans (ados & adultes)De 14 à 80 ans, fin connaisseur de la voile ou novice, ce stage vous permettra de progresser tout en vous amusant.Vous allez pousser encore plus loin la technique, les manœuvres, la navigation au trapèze, le sens marin et ainsi inventer votre navigation sûre et responsable. Un apprentissage facilité par un large choix de voiles.Stage de 5 jours Tarif + Passeport Voile (14,50 euros) .

Avenue de la Gare Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 48 55 63 centrenautiquemanureva@mairie-balaruc-les-bains.fr

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L’événement STAGE CATAMARAN Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-19 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE