STAGE CATAMARAN Balaruc-les-Bains
STAGE CATAMARAN Balaruc-les-Bains lundi 6 juillet 2026.
Balaruc-les-Bains
STAGE CATAMARAN
Avenue de la Gare Balaruc-les-Bains Hérault
Tarif : 189 – 189 – 189 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-07-06
Pour les + de 14 ans (ados & adultes)De 14 à 80 ans, fin connaisseur de la voile ou novice, ce stage vous permettra de progresser tout en vous amusant.Vous allez pousser encore plus loin la technique, les manœuvres, la navigation au trapèze, le sens marin et ainsi inventer votre navigation sûre et responsable. Un apprentissage facilité par un large choix de voiles.Stage de 5 jours Tarif + Passeport Voile (14,50 euros) .
Avenue de la Gare Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 48 55 63 centrenautiquemanureva@mairie-balaruc-les-bains.fr
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L’événement STAGE CATAMARAN Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-19 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
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