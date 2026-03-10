Stage | Céramique Saint-Maximin

Stage | Céramique

22 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin Oise

Tarif : 105 – 105 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 09:30:00

fin : 2026-10-04 17:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Venez à la Maison de la pierre vivre un vrai temps de partage autour de la terre ! Céline vous fera découvrir sa passion pour la CÉRAMIQUE !

Au programme Partez à la découverte de la céramique et apprenez à manipuler la terre pour créer l’objet de votre choix, laissez libre cours à votre imagination et faites-vous plaisir ! Céline vous guidera et s’adaptera à votre niveau pour que vous puissiez mener votre projet à son terme. Vous apprendrez différentes techniques de façonnage à la plaque, pincé, colombin.. Après avoir réalisé vos objets, vous apprendrez comment les décorer à l’englobe. Le plus dur sera de choisir la couleur ! Enfin, Céline s’occupera des cuissons et de l’émaillage de vos chefs-d’œuvre. Vous pourrez les récupérer environ 5 semaines après le stage.

INFORMATIONS PRATIQUES

Places limitées, réservation obligatoire auprès de la Maison de la Pierre

www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

Venir en transports en commun

En bus Lignes D, E, AXO+ 4 (Transport à la demande) Arrêt Mairie de Saint Maximin

Stage de 3h à 2 jours pour adultes et enfants dès 8 ans !

Venez à la Maison de la pierre vivre un vrai temps de partage autour de la terre ! Céline vous fera découvrir sa passion pour la CÉRAMIQUE !

Au programme Partez à la découverte de la céramique et apprenez à manipuler la terre pour créer l’objet de votre choix, laissez libre cours à votre imagination et faites-vous plaisir ! Céline vous guidera et s’adaptera à votre niveau pour que vous puissiez mener votre projet à son terme. Vous apprendrez différentes techniques de façonnage à la plaque, pincé, colombin.. Après avoir réalisé vos objets, vous apprendrez comment les décorer à l’englobe. Le plus dur sera de choisir la couleur ! Enfin, Céline s’occupera des cuissons et de l’émaillage de vos chefs-d’œuvre. Vous pourrez les récupérer environ 5 semaines après le stage.

INFORMATIONS PRATIQUES

Places limitées, réservation obligatoire auprès de la Maison de la Pierre

www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

Venir en transports en commun

En bus Lignes D, E, AXO+ 4 (Transport à la demande) Arrêt Mairie de Saint Maximin

Stage de 3h à 2 jours pour adultes et enfants dès 8 ans ! .

22 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France +33 3 44 61 18 54 bienvenue@maisondelapierre-oise.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come to the Maison de la Pierre for a real time of sharing around clay! Céline will share her passion for CERAMICS with you!

On the program: discover ceramics and learn how to manipulate clay to create the object of your choice. Give free rein to your imagination and indulge yourself! Céline will guide you and adapt to your level, so you can see your project through to completion. You’ll learn different shaping techniques: plate, pinched, colombin… Once you’ve made your objects, you’ll learn how to decorate them with a l’englobe. The hardest part will be choosing the color! Finally, Céline will take care of firing and glazing your masterpieces. You’ll be able to pick them up about 5 weeks after the workshop.

PRACTICAL INFORMATION

Places limited, booking essential at Maison de la Pierre

www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

By public transport

By bus: Lines D, E, AXO+ 4 (Transport à la demande) Stop: Mairie de Saint Maximin

3-hour to 2-day courses for adults and children aged 8 and over!

L’événement Stage | Céramique Saint-Maximin a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Creil Sud Oise