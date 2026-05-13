Stage Chanson avec Pierre Guénard (Radio Elvis) – Créez votre chanson en 4 jours – Paris

Vous avez toujours voulu écrire une chanson ?

Pierre Guénard (Radio Elvis, Victoire de la Musique 2017) vous guide pendant 4 jours pour créer votre propre chanson de A à Z.

QUAND ? Du 1er au 4 juillet 2026 à Paris 9ème.

POUR QUI ? Vous jouez un peu de guitare, piano, vous chantez ? C’est suffisant. Pas besoin d’être virtuose. Niveau amateur accepté.

Aucune expérience en composition demandée.6 places maximum.

Ambiance bienveillante.

PIERRE GUÉNARD – Auteur-compositeur-interprète, leader de Radio Elvis. Victoire de la Musique 2017 (Album Révélation)Lauréat INOUÏS du Printemps de Bourges/ Coup de cœur Académie Charles-CrosPrix des Indés – révélation 4 albums dont « Voltige » (2025)

INFOS PRATIQUES

Dates : 1-4 juillet 2026Lieu : Paris 9èmeProgramme complet et inscription :

https://atelier-theatre.fr/stages…/stage-chanson-2026/

Contact :AVENUE DU SPECTACLE

contact@atelier-theatre.fr / 06 25 02 24 43

Créez votre propre chanson en 4 jours cet été ! Stage ouvert à tous

Le mercredi 01 juillet 2026

de à

Fermé le samedi 04 juillet 2026

payant Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-01T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-02T01:59:59+02:00

Date(s) : 2026-07-01T00:00:00+02:00_2026-07-01T23:59:00+02:00



https://atelier-theatre.fr/stages-theatre-paris/stage-chanson-2026/ +33625022443



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