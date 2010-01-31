Stage chant“Technique Vocale” Le Logis de Linières Val-du-Maine

Stage chant“Technique Vocale” Le Logis de Linières Val-du-Maine samedi 31 janvier 2026.

Stage chant“Technique Vocale”

Le Logis de Linières Château de Linières Val-du-Maine Mayenne

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 10:00:00

fin : 2026-01-31 17:30:00

Date(s) :

2026-01-31

Stage de chant avec Pauline Pelosi à Linières !

STAGE CHANT “Technique Vocale”

avec Pauline Pelosi

Samedi 31 janvier 10h-17h30

Le stage de chant de technique vocale avec Pauline Pelosi propose un travail approfondi sur la voix, combinant des exercices techniques collectifs et un accompagnement individuel. Chaque participant bénéficiera d’un temps personnalisé pour travailler un extrait d’œuvre de son choix, en plus d’un travail collectif sur un morceau commun. Grâce à sa formation multiple (chanson, variété, jazz, comédie musicale, chant classique), Pauline accueille tous les styles et adapte ses conseils aux besoins et aux envies de chacun.

participation 45 € (tous style/tous niveaux) .

Le Logis de Linières Château de Linières Val-du-Maine 53340 Mayenne Pays de la Loire +33 6 68 08 24 92 formation@linieres.fr

English :

Singing workshop with Pauline Pelosi at Linières!

German :

Gesangsworkshop mit Pauline Pelosi in Linières!

Italiano :

Corso di canto con Pauline Pelosi a Linières!

Espanol :

¡Curso de canto con Pauline Pelosi en Linières!

