Informations pratiques

Pouldreuzic

Stage Circulation du son

Pouldreuzic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-10

La polyphonie, ça nous transcende, ça nous fait voyager, ça nous reconnecte, ça met la vie en circulation c’est jubilatoire !

L’idée est de prendre un bon bain de sons, de faire vibrer toutes nos cellules, de s’éclater à s’harmoniser et à s’accorder en faisant circuler du son en soi et/ou en en recevant autour de soi. Acteur, spectateur ou spect’acteur ces vibrations vocales , émises et reçues par notre corps, sont exponentialisées par le biais du collectif et par la spatialisation des polyphonies ; nous permettant de développer notre écoute et notre perception.

Sur réservation au 07 82 55 67 35 ou circulason@gmail.com

Organisé par Maisonneuve Perrine .

Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 7 82 55 67 35

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English :

L’événement Stage Circulation du son Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Destination Pays Bigouden