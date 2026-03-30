Stage Clown Essence par Bruno Morera

Cornac Lot

Tarif : – – 150 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-24

Organisé par la Cie La Paillasse

Nous te demandons de bien vouloir apporter pour la formation

Un nez rouge

Des vêtements adaptés au mouvement corporel (courir, rouler par terre, danser…)

Des costumes apporter 5 éléments de fringues divers pour mettre à disposition du groupe

Organisé par la Cie La Paillasse

Nous te demandons de bien vouloir apporter pour la formation

Un nez rouge

Des vêtements adaptés au mouvement corporel (courir, rouler par terre, danser…)

Des costumes apporter 5 éléments de fringues divers pour mettre à disposition du groupe. N’apportez pas des costumes qui auraient de la valeur (sentimentale ou monétaire)

Du maquillage, éponge et pinceau

Du démaquillant

Cahier et stylo si tu aimes prendre notes

.

Cornac 46130 Lot Occitanie +33 6 77 55 30 71

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English :

Organized by Cie La Paillasse

We kindly ask you to bring for the training:

A red nose

Clothing adapted to body movement (running, rolling on the floor, dancing?)

Costumes: bring 5 items of various clothing to make available to the group

L’événement Stage Clown Essence par Bruno Morera Cornac a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Vallée de la Dordogne