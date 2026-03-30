Stage Clown Essence par Bruno Morera Cornac
Stage Clown Essence par Bruno Morera Cornac vendredi 24 avril 2026.
Stage Clown Essence par Bruno Morera
Cornac Lot
Tarif : – – 150 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-24
Organisé par la Cie La Paillasse
Nous te demandons de bien vouloir apporter pour la formation
Un nez rouge
Des vêtements adaptés au mouvement corporel (courir, rouler par terre, danser…)
Des costumes apporter 5 éléments de fringues divers pour mettre à disposition du groupe
Organisé par la Cie La Paillasse
Nous te demandons de bien vouloir apporter pour la formation
Un nez rouge
Des vêtements adaptés au mouvement corporel (courir, rouler par terre, danser…)
Des costumes apporter 5 éléments de fringues divers pour mettre à disposition du groupe. N’apportez pas des costumes qui auraient de la valeur (sentimentale ou monétaire)
Du maquillage, éponge et pinceau
Du démaquillant
Cahier et stylo si tu aimes prendre notes
.
Cornac 46130 Lot Occitanie +33 6 77 55 30 71
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English :
Organized by Cie La Paillasse
We kindly ask you to bring for the training:
A red nose
Clothing adapted to body movement (running, rolling on the floor, dancing?)
Costumes: bring 5 items of various clothing to make available to the group
L’événement Stage Clown Essence par Bruno Morera Cornac a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Vallée de la Dordogne
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