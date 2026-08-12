Informations pratiques

Stage Clown Perfectionnement avec Christelle Kerdavid Théâtre du Cercle Rennes 19 – 23 avril 2027 Ille-et-Vilaine

235 € + 38 € d’adhésion au Cercle Paul Bert

Laboratoire « Vers le Clown » • Formule semaine • À partir de 18 ans • 10 participant·es

Ce laboratoire de clown propose de travailler collectivement la mise en état de l’acteur clown par la méditation, la respiration, le travail des émotions, le training corporel et énergétique, l’éveil de la présence au monde, à soi et à l’autre. Il s’agira également d’explorer en groupe des outils d’improvisation à travers la danse-mouvement, le chant-voix, la parole thématique, l’expression libre et spontanée. Le passage au plateau sera ensuite individuel, invitant l’acteur à embrasser le vide et aller à la rencontre de ce qui jubilera à l’intérieur de lui.

L’objectif est d’aller à la rencontre de cet état d’être particulier, permettant d’esquisser une créature libre et vibrante que nous appelons « Le clown ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-04-19T10:00:00.000+02:00

Fin : 2027-04-23T17:30:00.000+02:00

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http://www.theatreducercle.com https://cpb-tdc.kalisport.com/s-inscrire-a-un-stage/inscription/32/stage-clown-perfectionnement-laboratoire-etquot-vers-le-clownetquot-christelle-kerdavid

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine

tdc@cerclepaulbert.asso.fr 0602551128



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