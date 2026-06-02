Stage clown Centre culturel Peyuco Duhart Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz

Stage clown

Centre culturel Peyuco Duhart 12 rue Duconte salle Tanka Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 120 – 120 – 160 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 14:00:00

fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Trois jours pour trébucher avec élégance, rater avec panache, écouter ce qui tremble… et se laisser surprendre par tout ce qui surgit. Car un stage de clown, c’est aussi ça des rires bien sûr, mais aussi des frissons, et parfois même de l’émotion.

Un stage de clown, c’est un voyage. On part pour chercher quelque chose — et on revient avec autre chose. Souvent plus vrai. Parfois plus drôle. Toujours plus vivant !

On croit souvent que le clown est un personnage. Mais non. Le clown, c’est ce qui surgit de toi quand tu arrêtes de tenir debout comme il faut. C’est ce qui déborde quand tu lâches le contrôle. C’est ce qui respire quand tu cesses de vouloir être quelqu’un. Maria et Ruth Aguirre le savent. Elles ouvrent la porte à cet être lumineux, joueur, imprévisible, fragile, et parfois même radical qui dort en nous. .

Centre culturel Peyuco Duhart 12 rue Duconte salle Tanka Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 56 70 80 contact@theatre-scaramuccia.com

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English : Stage clown

L’événement Stage clown Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Pays Basque