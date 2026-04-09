Stage : création d’univers Centre Paris’ Anim Binet PARIS
Stage : création d’univers Centre Paris’ Anim Binet PARIS lundi 20 avril 2026.
Pendant cinq jours, Margaux va vous apprendre à dessiner, créer une histoire, inventer des personnages et mettre tout cela sous forme d’animation. Chacun repartira avec pleins de techniques et de belles choses créatives !
Viens découvrir comment créer tout un univers par le dessin !
Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h30 à 12h30
payant
Tarif : 27€
Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T13:30:00+02:00
fin : 2026-04-24T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T10:30:00+02:00_2026-04-20T12:30:00+02:00;2026-04-21T10:30:00+02:00_2026-04-21T12:30:00+02:00;2026-04-22T10:30:00+02:00_2026-04-22T12:30:00+02:00;2026-04-23T10:30:00+02:00_2026-04-23T12:30:00+02:00;2026-04-24T10:30:00+02:00_2026-04-24T12:30:00+02:00
Centre Paris’ Anim Binet 28 avenue de la Porte de Montmartre 75018 PARIS
https://www.animactisce.org/stage/5002/16-stage-creation-d-univers-bd-cinema-du-20-au-24-avril-de-10h30-a-12h30-pour-les-8-12-ans.htm?centre=14 +33142556974 cpabinet@actisce.org https://www.facebook.com/centrebinet/ https://www.facebook.com/centrebinet/
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