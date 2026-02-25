Stage d’accordéon diatonique

Maison-Maugis Cour-Maugis sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-21

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-21

Stage d’accordéon diatonique à l’Hôtel de la Gare à Maison-Maugis animé par Daniel Dénecheau.

Composition Composez vos mélodies à partir de chemins et techniques proposés par Daniel. Pas besoin d’être virtuose!!

Sur inscription. .

Maison-Maugis Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie daniel-denecheau@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage d’accordéon diatonique

L’événement Stage d’accordéon diatonique Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2026-02-23 par OT CdC Coeur du Perche