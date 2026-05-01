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Stage d’Aïkido Promenade des Sports Eymoutiers

Stage d’Aïkido Promenade des Sports Eymoutiers

Stage d’Aïkido Promenade des Sports Eymoutiers jeudi 14 mai 2026.

Lieu : Promenade des Sports

Adresse : Halle des sports

Ville : 87120 Eymoutiers

Département : Haute-Vienne

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 10 10 25 Tarif de base plein tarif

Eymoutiers

Stage d’Aïkido

Promenade des Sports Halle des sports Eymoutiers Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 16:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :
2026-05-14

A la journée ou stage entier.
Plusieurs pratiques proposées Kihon, Tori, Takemusu Aiki, Jyu Waza, Uke-Tori …   .

Promenade des Sports Halle des sports Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   kiranboryu@proton.me

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English : Stage d’Aïkido

L’événement Stage d’Aïkido Eymoutiers a été mis à jour le 2026-04-07 par Terres de Limousin

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