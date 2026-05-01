Stage d’Aïkido Promenade des Sports Eymoutiers
Stage d’Aïkido Promenade des Sports Eymoutiers jeudi 14 mai 2026.
Eymoutiers
Stage d’Aïkido
Promenade des Sports Halle des sports Eymoutiers Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 16:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-14
A la journée ou stage entier.
Plusieurs pratiques proposées Kihon, Tori, Takemusu Aiki, Jyu Waza, Uke-Tori … .
Promenade des Sports Halle des sports Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine kiranboryu@proton.me
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English : Stage d’Aïkido
L’événement Stage d’Aïkido Eymoutiers a été mis à jour le 2026-04-07 par Terres de Limousin
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