AGENDA · Massais 79150
Stage d’aquarelle avec Pucya La Corbata Rosa, galerie d’art actuel Massais 79150
lundi 7 septembre 2026 · La Corbata Rosa, galerie d'art actuel · Massais 79150
Informations pratiques
🎨 4 jours pour peindre autrement…
Du 7 au 10 septembre 2026, vivez une immersion artistique unique à Val en Vignes.
Aux côtés de PUCYA, artiste professionnelle, perfectionnez votre aquarelle directement sur le terrain.
✨ 6 h d’aquarelle par jour
🌿 Nature
🏛 Patrimoine
🎭 Art
🍽 Repas partagés
🛏 Hébergement inclus
Un stage pensé pour progresser, découvrir, s’inspirer et partager.
💶 560 € les 4 jours ou 140 € la journée (sans hébergement)
📩 Les places sont limitées.
Demandez dès maintenant les informations et inscrivez-vous sur la liste des futurs participants.
📧 contact@lacorbatarosa.com
📞 06 95 55 52 72