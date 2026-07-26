Stage d’aquarelle avec Pucya La Corbata Rosa, galerie d’art actuel Massais 79150

Informations pratiques

🎨 4 jours pour peindre autrement…

Du 7 au 10 septembre 2026, vivez une immersion artistique unique à Val en Vignes.

Aux côtés de PUCYA, artiste professionnelle, perfectionnez votre aquarelle directement sur le terrain.

✨ 6 h d’aquarelle par jour

🌿 Nature

🏛 Patrimoine

🎭 Art

🍽 Repas partagés

🛏 Hébergement inclus

Un stage pensé pour progresser, découvrir, s’inspirer et partager.

💶 560 € les 4 jours ou 140 € la journée (sans hébergement)

📩 Les places sont limitées.

Demandez dès maintenant les informations et inscrivez-vous sur la liste des futurs participants.

📧 contact@lacorbatarosa.com

📞 06 95 55 52 72