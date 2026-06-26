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Stage d’arts plastiques Maison des Sources Plouguerneau

Stage d’arts plastiques Maison des Sources Plouguerneau jeudi 16 juillet 2026.

Lieu
Maison des Sources
Adresse
Le Grouaneg
Ville
29880 Plouguerneau
Département
Finistère
Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Plouguerneau

Stage d’arts plastiques

Maison des Sources Le Grouaneg Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-29 15:00:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-07-22 2026-07-28 2026-08-13

L’association Gribouille organise des stages d’été pour les enfants, à partir de 5 ans.
Le matériel est fourni, chacun apporte son pique-nique.
Sur inscription   .

Maison des Sources Le Grouaneg Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 76 62 68 65 

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English :

L’événement Stage d’arts plastiques Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-26 par OT PAYS DES ABERS

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