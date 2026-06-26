Stage d’arts plastiques Maison des Sources Plouguerneau

Plouguerneau

Stage d’arts plastiques

Maison des Sources Le Grouaneg Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-29 15:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-22 2026-07-28 2026-08-13

L’association Gribouille organise des stages d’été pour les enfants, à partir de 5 ans.

Le matériel est fourni, chacun apporte son pique-nique.

Sur inscription .

Maison des Sources Le Grouaneg Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 76 62 68 65

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English :

L’événement Stage d’arts plastiques Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-26 par OT PAYS DES ABERS