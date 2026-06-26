Stage d’arts plastiques Maison des Sources Plouguerneau
Stage d’arts plastiques Maison des Sources Plouguerneau jeudi 16 juillet 2026.
Plouguerneau
Stage d’arts plastiques
Maison des Sources Le Grouaneg Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-29 15:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-22 2026-07-28 2026-08-13
L’association Gribouille organise des stages d’été pour les enfants, à partir de 5 ans.
Le matériel est fourni, chacun apporte son pique-nique.
Sur inscription .
Maison des Sources Le Grouaneg Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 76 62 68 65
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English :
L’événement Stage d’arts plastiques Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-26 par OT PAYS DES ABERS
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