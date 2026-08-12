Informations pratiques

Stage d’arts plastiques pour enfants EESAB-site de Rennes Rennes 27 – 29 octobre Ille-et-Vilaine

Le stage Fabrique : 3 jours pour observer, reproduire, jouer, expérimenter, composer, mélanger et inviter !

Pour la Toussaint, l’École des Beaux-arts de Bretagne accueille les enfants : ils sont invités à explorer leur créativité au cours de 3 jours de stage !

Les stages Fabrique proposent chaque année, aux vacances de la Toussaint et de Printemps, aux jeunes de 6 à 12 ans, trois jours pour observer, reproduire, jouer, expérimenter, composer, mélanger et inviter ! En petit groupe, et accompagnés par un artiste diplômé de l’école, les enfants peuvent libérer et développer leur énergie créative.

Pour cette première édition de l’année, c’est Quentin Delaunay, designer graphique pluridisciplinaire à l’univers coloré, qui accompagnera les participants. Du dessin au bas-relief, en passant par l’impression, les enfants pourront laisser libre cours à leur imagination !

Stage Fabrique

École des Beaux-arts de Bretagne

Mardi 27, mercredi 28 octobre de 13h30 à 17h45 et jeudi 29 octobre de 9h à 13h

De 6 à 12 ans

Ouverture des inscriptions : 14 septembre 2026

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-27T13:30:00.000+01:00

Fin : 2026-10-29T13:00:00.000+01:00

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https://www.eesab.fr/rennes/arts-plastiques-fabrique/

EESAB-site de Rennes 34 rue Hoche, 35000 Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine



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