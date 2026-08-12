Informations pratiques

Stage d’arts plastiques pour enfants EESAB-site de Rennes Rennes 27 – 29 avril 2027 Ille-et-Vilaine

Le stage Fabrique : 3 jours pour observer, reproduire, jouer, expérimenter, composer, mélanger et inviter !

Deuxième édition du stage Fabrique : les enfants s’emparent des Beaux-arts pour trois jours de création !

Les stages Fabrique proposent chaque année, aux vacances de la Toussaint et de Printemps, aux jeunes de 6 à 12 ans, trois jours pour observer, reproduire, jouer, expérimenter, composer, mélanger et inviter ! En petit groupe, et accompagnés par un artiste diplômé de l’école, les enfants peuvent libérer et développer leur énergie créative.

Pour cette deuxième édition de l’année, c’est Quentin Delaunay, designer graphique pluridisciplinaire à l’univers coloré, qui accompagnera les participants. Du dessin au bas-relief, en passant par l’impression, les enfants pourront laisser libre cours à leur imagination !

Stage Fabrique

École des Beaux-arts de Bretagne

Mardi 27, mercredi 28 avril de 13h30 à 17h45 et jeudi 29 avril de 9h à 13h

De 6 à 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-04-27T13:30:00.000+02:00

Fin : 2027-04-29T13:00:00.000+02:00

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https://www.eesab.fr/rennes/arts-plastiques-fabrique/

EESAB-site de Rennes 34 rue Hoche, 35000 Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine



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