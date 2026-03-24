Stage d’autonomie en pleine nature Ferme des Résilients Brénod

Stage d’autonomie en pleine nature

Ferme des Résilients 115 rue Principale Brénod Ain

Tarif : 550 – 550 – 550 EUR

Tarif jusqu’à fin avril.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-17

Découvrez une expérience hors du commun un stage d’autonomie en plaine nature, organisé à Brénod pour vous initier au trek, à la débrouillardise et à la véritable autonomie en milieu naturel.

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Ferme des Résilients 115 rue Principale Brénod 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 12 04 43 contact@xtreme-academy.com

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English :

Discover an extraordinary experience: a self-sufficiency course on the plains of nature, organized in Brénod to introduce you to trekking, resourcefulness and true autonomy in a natural environment.

L’événement Stage d’autonomie en pleine nature Brénod a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme du Haut-Bugey