Stage d’autonomie en pleine nature Ferme des Résilients Brénod
Stage d’autonomie en pleine nature Ferme des Résilients Brénod lundi 17 août 2026.
Stage d’autonomie en pleine nature
Ferme des Résilients 115 rue Principale Brénod Ain
Tarif : 550 – 550 – 550 EUR
Tarif jusqu’à fin avril.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-17
Découvrez une expérience hors du commun un stage d’autonomie en plaine nature, organisé à Brénod pour vous initier au trek, à la débrouillardise et à la véritable autonomie en milieu naturel.
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Ferme des Résilients 115 rue Principale Brénod 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 12 04 43 contact@xtreme-academy.com
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English :
Discover an extraordinary experience: a self-sufficiency course on the plains of nature, organized in Brénod to introduce you to trekking, resourcefulness and true autonomy in a natural environment.
L’événement Stage d’autonomie en pleine nature Brénod a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme du Haut-Bugey