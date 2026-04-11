Stage d’avril: Marche aquatique La Grande Plage Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz

Stage d’avril: Marche aquatique

La Grande Plage Baie de St-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 11:30:00

fin : 2026-04-17 12:30:00

Date(s) :

2026-04-17

Stage d’avril avec Igeribili .

La Grande Plage Baie de St-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 45 13 20

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English : Stage d’avril: Marche aquatique

L’événement Stage d’avril: Marche aquatique Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Pays Basque