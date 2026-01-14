Stage de barre au sol hiver Espace Jemmapes Paris

Eveil corporel, affinement de la silhouette et circulation des énergies

Ce travail au sol (sans barre) s’adresse à un public mixte et de tout âge ; il s’adapte également aux personnes n’ayant jamais pratiqué de danse.

Il permet de garantir un maintien corporel par la sollicitation en profondeur des muscles et de se réaffirmer par la concentration.

Les enchaînements, progressifs et rythmés par des musiques variées, vous seront une source de dynamisme et de vitalité.

Les figures empruntent aux danses contemporaine ou classique, à la kinésio-danse, au yoga et à l’analyse du mouvement.

Animé par Carine

REVELER SON HARMONIE CORPORELLE ! Des exercices au sol, dispensés à tous, âges et niveaux confondus.

Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 19h00 à 20h30

payant

16 – 26 ans : 2,70 euros / heure

+ 26 ans : Tarif soumis au quotient familial

(+ 5 euros en cas de première inscription).

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-23T20:00:00+01:00

fin : 2026-02-27T21:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-23T19:00:00+02:00_2026-02-23T20:30:00+02:00;2026-02-24T19:00:00+02:00_2026-02-24T20:30:00+02:00;2026-02-25T19:00:00+02:00_2026-02-25T20:30:00+02:00;2026-02-26T19:00:00+02:00_2026-02-26T20:30:00+02:00;2026-02-27T19:00:00+02:00_2026-02-27T20:30:00+02:00

Espace Jemmapes 116 Quai de Jemmapes 75010 L’espace Jemmapes est l’un des quatre centres Paris Anim’ du 10e arrondissement. Situé sur les berges du Canal Saint-Martin, l’espace Jemmapes regorge d’activités et de propositions culturelles et artistiques pour tous les âges, toutes les envies, tous les projets.Paris

https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-barre-au-sol +33148033322 info-ej@crl10.net



Afficher la carte du lieu Espace Jemmapes et trouvez le meilleur itinéraire

