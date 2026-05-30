Châteaulin

Stage de broderie

6 Rue de l’Église Châteaulin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Vous souhaitez apprendre à broder ? Vous voulez vous perfectionner ?

A l’occasion de ses 80 ans, le Cercle Celtique de Châteaulin organise 6 stages de broderie tout au long de l’année 2026. Chaque stage, indépendant des autres, vous proposera des points différents.

Ce stage 5 vous proposera un travail autour du Drein pesk, des points de plume et de feuille et/ou un travail des points des stages précédents selon votre niveau. Extension possible point Kamm fantaisie. Tambour souhaitable.

A l’occasion de ses 80 ans, le Cercle Celtique de Châteaulin organise pour vous 6 stages de broderie tout au long de l’année 2026. Chaque stage, indépendant des autres, vous proposera d’aborder des points différents, adaptés à votre niveau. Vous broderez un motif différent à chaque stage ou un grand motif suivi si vous souhaitez participer à tous les stages. .

6 Rue de l’Église Châteaulin 29150 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Stage de broderie Châteaulin a été mis à jour le 2026-05-30 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE