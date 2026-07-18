Informations pratiques

Vaylats

Stage de calligraphie

100 rue du Couvent Vaylats Lot

Tarif : 18 – 18 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 09:00:00

fin : 2026-08-29 12:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Dans le cadre calme et inspirant du Couvent de Vaylats, ce stage propose une initiation à l’art de la calligraphie

Dans le cadre calme et inspirant du Couvent de Vaylats, ce stage propose une initiation à l’art de la calligraphie. Les participants découvrent le geste, les supports et les instruments d’écriture, avec une approche accessible aux débutants. Une journée créative pour apprendre à former lettres, mots et phrases, tout en explorant les pleins et les déliés propres à cet art graphique.

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100 rue du Couvent Vaylats 46230 Lot Occitanie +33 5 65 31 63 51 accueil@couventdevaylats.fr

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English :

Set in the peaceful and inspiring surroundings of the Vaylats Convent, this workshop offers an introduction to the art of calligraphy

L’événement Stage de calligraphie Vaylats a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Cahors Vallée du Lot