Stage de carnet de voyage été 2026 Maison des associations Quimperlé
Stage de carnet de voyage été 2026 Maison des associations Quimperlé lundi 29 juin 2026.
Quimperlé
Stage de carnet de voyage été 2026
Maison des associations 2 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-06-29
Stage de Carnet de Voyage
29, 30 juin 2, 3, 4 juillet 2025
Adultes & Adolescents
Nous irons à la découverte du Golfe du Morbihan tout en gardant un pied dans le Finistère. Je vous conseillerai dans la mise en scène de vos pages dans votre carnet et vous aiderai à dépasser vos blocages. Notre point de ralliement sera à Quimperlé et nous permettra de rayonner vers des lieux inspirants.
Je suis Geneviève Orhon, aquarelliste, peintre et illustratrice.
J’anime des stages d’aquarelle et de carnet de voyage pour adultes et adolescents depuis une vingtaine d’années.
Tarif: 350 € 320 € pour les élèves inscrits à l’année
Contact artgenor@gmail.com | ode-rose.fr | 06 10 46 20 .
Maison des associations 2 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 10 46 20 58
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Stage de carnet de voyage été 2026 Quimperlé a été mis à jour le 2026-05-28 par OT QUIMPERLE LES RIAS
À voir aussi à Quimperlé (Finistère)
- Yoga avec Marine Rudra Priya Lieu-dit La Plaine Quimperlé 5 juin 2026
- Visite accompagnée de l’exposition Métamorphoses Chapelle des Ursulines Quimperlé 5 juin 2026
- Exposition Maël Nozahic Visites accompagnées tout public Chapelle des Ursulines Quimperlé 5 juin 2026
- Concert Burning heads (skate punk mélodique) La Loco Quimperlé 5 juin 2026
- BURNING HEADS (skate punk mélodique), La Loco, Quimperlé 5 juin 2026