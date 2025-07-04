Stage de carnet de voyage été 2026 Maison des associations Quimperlé

Quimperlé

Stage de carnet de voyage été 2026

Maison des associations 2 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-06-29

Stage de Carnet de Voyage

29, 30 juin 2, 3, 4 juillet 2025

Adultes & Adolescents

Nous irons à la découverte du Golfe du Morbihan tout en gardant un pied dans le Finistère. Je vous conseillerai dans la mise en scène de vos pages dans votre carnet et vous aiderai à dépasser vos blocages. Notre point de ralliement sera à Quimperlé et nous permettra de rayonner vers des lieux inspirants.

Je suis Geneviève Orhon, aquarelliste, peintre et illustratrice.

J’anime des stages d’aquarelle et de carnet de voyage pour adultes et adolescents depuis une vingtaine d’années.

Tarif: 350 € 320 € pour les élèves inscrits à l’année

Contact artgenor@gmail.com | ode-rose.fr | 06 10 46 20 .

Maison des associations 2 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 10 46 20 58

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English :

L’événement Stage de carnet de voyage été 2026 Quimperlé a été mis à jour le 2026-05-28 par OT QUIMPERLE LES RIAS