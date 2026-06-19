Fleurey-sur-Ouche

Stage de cartomancie intuitive écouter sa voix intérieure

Fleurey-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Bonjour et bienvenue,

2 jours pour expérimenter et d’échanger sur les fondamentaux de la cartomancie sans près requis.

Le jeu n’est qu’un support, ce stage vous permettra d’utiliser le jeu qui vous convient le mieux. Les ressentis que nous chercherons à éclaircir et à comprendre sont en vous, pour cela je vous transmets des clés concrètes pour les écouter. Pendant 2 jours nous alternerons théorie, échange et réponses aux questions sur le monde invisible, le pouvoir de l’intention, la protection. Des temps de pratique et d’exercices sur le tirage de cartes. Vous poserez vos questions, je supervise les exercices et vous trouverez des réponses à vos préoccupations du moment. Pour pratiquer nous poserons des bases simples et structurées de comment poser sa question, comment s’installer pour être efficace afin de parvenir à lever le brouillard mental responsable des doutes souvent envahissants.

Il est demandé de venir en conscience, l’esprit ouvert. C’est une rencontre entre vous et votre intuition par le support des cartes, vous gagnerez en confiance personnelle, vous ferez un pas de plus pour vous dans votre vie. Être intuitif est gage d’amour de soi et de clairvoyance dans les actes de votre vie.

Infos pratiques

à Fleurey-sur-Ouche, lieu exacte communiquer à l’inscription

Repas tiré du sac, sur inscription via le lien.

Contactez-moi pour tous renseignements, contact@reveilar.fr

À très bientôt.

Amandine

R’êveil Amandine Rouyer .

Fleurey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Stage de cartomancie intuitive écouter sa voix intérieure

L’événement Stage de cartomancie intuitive écouter sa voix intérieure Fleurey-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-06-19 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)