Stage de céramique avec Jean-François Delorme La Barthe Haute Lauzerte

Stage de céramique avec Jean-François Delorme

La Barthe Haute 130 chemin de Lagarde Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : 370 – 370 – 370 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18 2026-05-02

Venez participer à un stage de céramique avec le céramiste Jean-François Delorme

La Barthe Haute 130 chemin de Lagarde Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 01 79 77 37

English :

Come and take part in a ceramics workshop with ceramist Jean-François Delorme

