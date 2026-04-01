Lauzerte

Place aux Fleurs

Place des Cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 09:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Grande foire aux fleurs et au jardin vente de fleurs, plants, graines, arbustes, accessoires, outillage, décorations et animations.

En présence d’horticulteurs, pépiniéristes, artisans d’art et professionnels du jardin.

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Place des Cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 54 animations@lauzerte.fr

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English :

Large flower and garden fair: sale of flowers, plants, seeds, shrubs, accessories, tools, decorations and entertainment.

In the presence of horticulturists, nurserymen, craftsmen and garden professionals.

L’événement Place aux Fleurs Lauzerte a été mis à jour le 2025-08-19 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy