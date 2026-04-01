Place aux Fleurs Lauzerte
Place aux Fleurs Lauzerte dimanche 19 avril 2026.
Lauzerte
Place aux Fleurs
Place des Cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 09:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Grande foire aux fleurs et au jardin vente de fleurs, plants, graines, arbustes, accessoires, outillage, décorations et animations.
En présence d’horticulteurs, pépiniéristes, artisans d’art et professionnels du jardin.
.
Place des Cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 54 animations@lauzerte.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Large flower and garden fair: sale of flowers, plants, seeds, shrubs, accessories, tools, decorations and entertainment.
In the presence of horticulturists, nurserymen, craftsmen and garden professionals.
L’événement Place aux Fleurs Lauzerte a été mis à jour le 2025-08-19 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy
À voir aussi à Lauzerte (Tarn-et-Garonne)
- Visite guidée les Incontournables de la cité médiévale mairie de Lauzerte, service animations Lauzerte 8 avril 2026
- Jeu de piste L’énigme du lapin de Pâques Mairie de Lauzerte, service animations Lauzerte 9 avril 2026
- Place aux Métiers d’Art 2026 Lauzerte 10 avril 2026
- Place aux Métiers d’Art à Lauzerte Initiation à la taille de pierre avec les Joyeux Sculpteurs Lauzerte 11 avril 2026
- Visite guidée de la cité médiévale mairie de Lauzerte, service animations Lauzerte 11 avril 2026