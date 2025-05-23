Balades et randonnées La Promenade de l’eau et des fontaine à Lauzerte Lauzerte Tarn-et-Garonne

Balades et randonnées La Promenade de l’eau et des fontaine à Lauzerte Lauzerte Tarn-et-Garonne vendredi 1 août 2025.

Balades et randonnées La Promenade de l’eau et des fontaine à Lauzerte

Balades et randonnées La Promenade de l’eau et des fontaine à Lauzerte 5 rue de la mairie 82110 Lauzerte Tarn-et-Garonne Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

À Lauzerte, cette balade de 3,5 km vous mène entre ruelles médiévales, fontaines, rivière et nature. Un itinéraire facile pour plonger dans l’histoire et les paysages du Quercy Blanc.

+33 5 63 94 48 50

English :

In Lauzerte, this 3.5 km walk takes you through medieval streets, fountains, river and nature. An easy route to immerse yourself in the history and landscapes of Quercy Blanc.

Deutsch :

In Lauzerte führt Sie dieser 3,5 km lange Spaziergang durch mittelalterliche Gassen, Brunnen, einen Fluss und Natur. Eine leichte Route, um in die Geschichte und die Landschaften des Quercy Blanc einzutauchen.

Italiano :

A Lauzerte, questa passeggiata di 3,5 km vi porterà attraverso strade medievali, fontane, fiume e campagna. Un percorso facile per immergersi nella storia e nei paesaggi del Quercy Blanc.

Español :

En Lauzerte, este paseo de 3,5 km le llevará por calles medievales, fuentes, el río y el campo. Una ruta fácil para sumergirse en la historia y los paisajes de Quercy Blanc.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-23 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme