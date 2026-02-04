Apéro concert au Puits de Jour Café musical le Puits de jour Lauzerte
Café musical le Puits de jour 16 Place des cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne
Début : 2026-05-03 19:30:00
Apéro-Concert avec Plagettes au Puits de Jour
Café musical le Puits de jour 16 Place des cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 70 59 lepuits2jour@gmail.com
English :
Apéro-Concert with Plagettes at Puits de Jour
