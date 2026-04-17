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Les passeurs de mémoire du Quercy Expo photos, portraits Médiathèque Pierre Sourbié Lauzerte Lauzerte

Les passeurs de mémoire du Quercy Expo photos, portraits Médiathèque Pierre Sourbié Lauzerte Lauzerte mardi 16 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Pierre Sourbié Lauzerte

Adresse : 29 rue de la Garrigue

Ville : 82110 Lauzerte

Département : Tarn-et-Garonne

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Tarif :

Lauzerte

Les passeurs de mémoire du Quercy Expo photos, portraits

Médiathèque Pierre Sourbié Lauzerte 29 rue de la Garrigue Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-06-16

Exposition photos des visages Quercynois d’Autrefois
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Médiathèque Pierre Sourbié Lauzerte 29 rue de la Garrigue Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 70 03  mediatheque.lauzerte@cdc-psq.fr

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English :

Photo exhibition of Quercy faces of yesteryear

L’événement Les passeurs de mémoire du Quercy Expo photos, portraits Lauzerte a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy

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