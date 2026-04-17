Les passeurs de mémoire du Quercy Expo photos, portraits Médiathèque Pierre Sourbié Lauzerte Lauzerte
Les passeurs de mémoire du Quercy Expo photos, portraits Médiathèque Pierre Sourbié Lauzerte Lauzerte mardi 16 juin 2026.
Lauzerte
Les passeurs de mémoire du Quercy Expo photos, portraits
Médiathèque Pierre Sourbié Lauzerte 29 rue de la Garrigue Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-06-16
Exposition photos des visages Quercynois d’Autrefois
.
Médiathèque Pierre Sourbié Lauzerte 29 rue de la Garrigue Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 70 03 mediatheque.lauzerte@cdc-psq.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Photo exhibition of Quercy faces of yesteryear
L’événement Les passeurs de mémoire du Quercy Expo photos, portraits Lauzerte a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy
À voir aussi à Lauzerte (Tarn-et-Garonne)
- Apéro concert au Puits de Jour Café musical le Puits de jour Lauzerte 26 avril 2026
- Spectacle jeune public La Symphonie de la Valise Salle des fêtes Lauzerte 28 avril 2026
- Visite guidée de la cité médiévale mairie de Lauzerte, service animations Lauzerte 29 avril 2026
- Jeu de piste L’énigme du lapin de Pâques Mairie de Lauzerte, service animations Lauzerte 30 avril 2026
- Balades et randonnées Les moulins du Quercy Blanc à Lauzerte Lauzerte Tarn-et-Garonne 1 mai 2026