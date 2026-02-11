Jeu de piste L’énigme du lapin de Pâques Mairie de Lauzerte, service animations Lauzerte

Jeu de piste L’énigme du lapin de Pâques

Mairie de Lauzerte, service animations 5 rue de la mairie Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Aidez-nous à retrouver le Lapin de Pâques ! Un jeu de piste pour toute la famille découvrez la cité médiévale en vous amusant !

.

Mairie de Lauzerte, service animations 5 rue de la mairie Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Help us find the Easter Bunny! A treasure hunt for the whole family: discover the medieval city while having fun!

L’événement Jeu de piste L’énigme du lapin de Pâques Lauzerte a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy