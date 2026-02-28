Spectacle jeune public La Symphonie de la Valise Salle des fêtes Lauzerte

Spectacle jeune public La Symphonie de la Valise

Salle des fêtes Chemin de Ruppé Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2026-04-28 10:30:00

fin : 2026-04-28

2026-04-28

L’Association Quercy Loisirs invite les familles à un moment de poésie, de musique et d’aventure avec le spectacle La Symphonie de la Valise, proposé le mardi 28 avril à 10h30 à la Salle des fêtes de Lauzerte.

Salle des fêtes Chemin de Ruppé Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie perussetdavid@gmail.com

English :

The Association Quercy Loisirs invites families to a moment of poetry, music and adventure with the show La Symphonie de la Valise, on Tuesday April 28 at 10:30 am at the Salle des fêtes in Lauzerte.

