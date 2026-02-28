Spectacle jeune public La Symphonie de la Valise Salle des fêtes Lauzerte
L’Association Quercy Loisirs invite les familles à un moment de poésie, de musique et d’aventure avec le spectacle La Symphonie de la Valise, proposé le mardi 28 avril à 10h30 à la Salle des fêtes de Lauzerte.
The Association Quercy Loisirs invites families to a moment of poetry, music and adventure with the show La Symphonie de la Valise, on Tuesday April 28 at 10:30 am at the Salle des fêtes in Lauzerte.
