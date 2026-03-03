Concert de l’Orchestre Symphonique Olympe à Lauzerte Lauzerte
Concert de l’Orchestre Symphonique Olympe à Lauzerte Lauzerte samedi 2 mai 2026.
Concert de l’Orchestre Symphonique Olympe à Lauzerte
Salle des Fêtes Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 18:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Concert de l’Orchestre symphonique Olympe à la salle des fêtes de Lauzerte
.
Salle des Fêtes Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 10 04 81 93 rodriguesjean-marie@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Olympe symphony orchestra concert at Lauzerte village hall
L’événement Concert de l’Orchestre Symphonique Olympe à Lauzerte Lauzerte a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy