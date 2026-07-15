Stage de chant polyphonique tous niveaux Béceleuf
lundi 3 août 2026 · Béceleuf
Informations pratiques
Béceleuf
Stage de chant polyphonique tous niveaux
Gîte de Rochard Béceleuf Deux-Sèvres
Tarif : – – 360 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-03
Matinée au gîte, après-midi dans les églises du secteur. Soizic Drogueux, musicienne professionnelle vous invitera à explorer la richesse de la musique vocale à travers divers répertoires. Restitution publique en fin de stage à l’église d’Ardin. .
Gîte de Rochard Béceleuf 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 27 50 65
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English : Stage de chant polyphonique tous niveaux
L’événement Stage de chant polyphonique tous niveaux Béceleuf a été mis à jour le 2026-07-15 par CC Val de Gâtine