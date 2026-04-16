Felzins

Stage de clown en famille à Felzins

Tiers Lieu Quinte & Sens, Route du bourg Felzins Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif famille

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19

Partagé un moment créatif en famille, pour une joyeuse improvisation clown !

Partagé un moment créatif en famille, pour une joyeuse improvisation clown !

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Tiers Lieu Quinte & Sens, Route du bourg Felzins 46270 Lot Occitanie +33 7 65 72 16 12 revonsnosvillages@gmail.com

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English :

Share a creative moment with your family, for a joyful clown improvisation!

L’événement Stage de clown en famille à Felzins Felzins a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Figeac