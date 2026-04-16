Stage de clown en famille à Felzins Felzins
Stage de clown en famille à Felzins Felzins samedi 18 avril 2026.
Felzins
Stage de clown en famille à Felzins
Tiers Lieu Quinte & Sens, Route du bourg Felzins Lot
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif famille
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18 2026-04-19
Partagé un moment créatif en famille, pour une joyeuse improvisation clown !
Partagé un moment créatif en famille, pour une joyeuse improvisation clown !
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Tiers Lieu Quinte & Sens, Route du bourg Felzins 46270 Lot Occitanie +33 7 65 72 16 12 revonsnosvillages@gmail.com
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English :
Share a creative moment with your family, for a joyful clown improvisation!
L’événement Stage de clown en famille à Felzins Felzins a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Figeac