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Stage de clown en famille à Felzins Felzins

Stage de clown en famille à Felzins Felzins

Stage de clown en famille à Felzins Felzins samedi 18 avril 2026.

Adresse : Tiers Lieu Quinte & Sens, Route du bourg

Ville : 46270 Felzins

Département : Lot

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Tarif : 20 20 Tarif famille

Felzins

Stage de clown en famille à Felzins

Tiers Lieu Quinte & Sens, Route du bourg Felzins Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif famille

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18 2026-04-19

Partagé un moment créatif en famille, pour une joyeuse improvisation clown !

Partagé un moment créatif en famille, pour une joyeuse improvisation clown !

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Tiers Lieu Quinte & Sens, Route du bourg Felzins 46270 Lot Occitanie +33 7 65 72 16 12  revonsnosvillages@gmail.com

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English :

Share a creative moment with your family, for a joyful clown improvisation!

L’événement Stage de clown en famille à Felzins Felzins a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Figeac