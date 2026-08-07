Informations pratiques

Barneville-Carteret

Stage de Comédie Musicale

Maison des associations BARNEVILLE-CARTERET Barneville-Carteret Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-14 12:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Stage Comédie Musicale les 12, 13 et 14 août 2026 à la Maison des Associations rue Gilbert Marot, et à la Salle des Douits de CARTERET, pour les ados et les adultes sur le thème Disney et les Comédies Musicales .

Module 1 Danse de 10h à 12h (6h00 sur 3 jours) 60 €

Module 2 Théâtre et Chant de 13h30 à 16h30 (9h00 sur 3 jours) 90 €

Module 3 combinant les modules 1 et 2 (15h00 sur 3 jours) 130 €

Représentation scénique en fin de stage.

Nombre de places limité. Réservation obligatoire. .

Maison des associations BARNEVILLE-CARTERET Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie +33 6 14 09 83 34 roucksisters@hotmail.fr

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English : Stage de Comédie Musicale

L’événement Stage de Comédie Musicale Barneville-Carteret a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Cotentin