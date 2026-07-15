Stage de danse africaine / Amadou Koné & l’association cultures Couleurs le Bourg Saint-Privat-du-Dragon

Informations pratiques

Saint-Privat-du-Dragon

Stage de danse africaine / Amadou Koné & l’association cultures Couleurs

le Bourg Village | Saint-Privat-du-Dragon Saint-Privat-du-Dragon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-02

.

le Bourg Village | Saint-Privat-du-Dragon Saint-Privat-du-Dragon 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 99 97 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stage de danse africaine / Amadou Koné & l’association cultures Couleurs Saint-Privat-du-Dragon a été mis à jour le 2026-07-15 par Communauté de communes des rives Haut-Allier