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AGENDA · Saint-Privat-du-Dragon

Stage de danse africaine / Amadou Koné & l’association cultures Couleurs le Bourg Saint-Privat-du-Dragon

dimanche 2 août 2026 · le Bourg · Saint-Privat-du-Dragon

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Lieu
le Bourg
Adresse
Village | Saint-Privat-du-Dragon
Ville
43380 Saint-Privat-du-Dragon
Département
Haute-Loire
Tarif

Saint-Privat-du-Dragon

Stage de danse africaine / Amadou Koné & l’association cultures Couleurs

le Bourg Village | Saint-Privat-du-Dragon Saint-Privat-du-Dragon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-02

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le Bourg Village | Saint-Privat-du-Dragon Saint-Privat-du-Dragon 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 99 97 38 

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English :

L’événement Stage de danse africaine / Amadou Koné & l’association cultures Couleurs Saint-Privat-du-Dragon a été mis à jour le 2026-07-15 par Communauté de communes des rives Haut-Allier