Stage de danse africaine / Amadou Koné & l’association cultures Couleurs le Bourg Saint-Privat-du-Dragon
dimanche 2 août 2026 · le Bourg · Saint-Privat-du-Dragon
Informations pratiques
Saint-Privat-du-Dragon
Stage de danse africaine / Amadou Koné & l’association cultures Couleurs
le Bourg Village | Saint-Privat-du-Dragon Saint-Privat-du-Dragon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-02
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le Bourg Village | Saint-Privat-du-Dragon Saint-Privat-du-Dragon 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 99 97 38
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English :
L’événement Stage de danse africaine / Amadou Koné & l’association cultures Couleurs Saint-Privat-du-Dragon a été mis à jour le 2026-07-15 par Communauté de communes des rives Haut-Allier