AGENDA · Cerniébaud
Stage de danse Cerniébaud
lundi 17 août 2026 · Cerniébaud
Informations pratiques
Cerniébaud
Stage de danse
Chalet de la Haute-Joux Cerniébaud Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-17
Semaine de stage salsa, bachata.
Soirée de clôture dansante le vendredi animée par DJ Unyco officiel.
Réservation obligatoire. .
Chalet de la Haute-Joux Cerniébaud 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 10 39
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English : Stage de danse
L’événement Stage de danse Cerniébaud a été mis à jour le 2026-08-10 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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