UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cerniébaud

Stage de danse Cerniébaud

lundi 17 août 2026 · Cerniébaud

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Adresse
Chalet de la Haute-Joux
Ville
39250 Cerniébaud
Département
Jura
Tarif

Cerniébaud

Stage de danse

Chalet de la Haute-Joux Cerniébaud Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-17

Semaine de stage salsa, bachata.
Soirée de clôture dansante le vendredi animée par DJ Unyco officiel.
Réservation obligatoire.   .

Chalet de la Haute-Joux Cerniébaud 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 10 39 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage de danse

L’événement Stage de danse Cerniébaud a été mis à jour le 2026-08-10 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

À voir aussi à Cerniébaud (Jura)