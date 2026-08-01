Informations pratiques

Cerniébaud

Stage de danse

Chalet de la Haute-Joux Cerniébaud Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-17

Semaine de stage salsa, bachata.

Soirée de clôture dansante le vendredi animée par DJ Unyco officiel.

Réservation obligatoire. .

Chalet de la Haute-Joux Cerniébaud 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 10 39

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English : Stage de danse

L’événement Stage de danse Cerniébaud a été mis à jour le 2026-08-10 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA