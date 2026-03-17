Stage de danse contemporaine Pôle culturel L’échappée Saint-Julien-Chapteuil

Stage de danse contemporaine

Pôle culturel L’échappée Avenue Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

15€/pers le stage

Réservation sur hello asso

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 19:00:00

fin : 2026-04-21 21:00:00

Date(s) :

2026-04-21

Stage de danse contemporaine, organisé par l’association sauterelles et libellules

Ce stage, dès 15 ans, et dispensé par une professeur diplômée d’état.

es inscriptions se font uniquement via le lien helloasso.

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Pôle culturel L’échappée Avenue Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes sauterellesetlibellules@hotmail.com

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English :

Contemporary dance workshop, organized by the association sauterelles et libellules

This workshop, for ages 15 and up, is taught by a state-qualified teacher.

o register via the helloasso link.

L’événement Stage de danse contemporaine Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal