Locquirec

Stage de danse et batterie

Salle de Sport Locquirec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-03

Stages de Batterie et de Danse Africaine Du 3 au 7 août

L’association Groov’an BZH vous invite à découvrir le rythme sous toutes ses formes à travers une semaine de stages dédiée à la batterie et à la danse africaine.

Que vous soyez débutant ou confirmé, ces ateliers vous permettront de développer votre sens du rythme, votre coordination et votre expression artistique dans une ambiance conviviale et dynamique. .

Salle de Sport Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 6 46 54 80 43

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English :

L’événement Stage de danse et batterie Locquirec a été mis à jour le 2026-06-09 par OT BAIE DE MORLAIX