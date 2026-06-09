Stage de danse et batterie Locquirec
Stage de danse et batterie Locquirec lundi 3 août 2026.
Locquirec
Stage de danse et batterie
Salle de Sport Locquirec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-03
Stages de Batterie et de Danse Africaine Du 3 au 7 août
L’association Groov’an BZH vous invite à découvrir le rythme sous toutes ses formes à travers une semaine de stages dédiée à la batterie et à la danse africaine.
Que vous soyez débutant ou confirmé, ces ateliers vous permettront de développer votre sens du rythme, votre coordination et votre expression artistique dans une ambiance conviviale et dynamique. .
Salle de Sport Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 6 46 54 80 43
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English :
L’événement Stage de danse et batterie Locquirec a été mis à jour le 2026-06-09 par OT BAIE DE MORLAIX
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