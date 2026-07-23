AGENDA · Mussidan
Stage de Danse Mussidan
mercredi 26 août 2026 · Mussidan
Informations pratiques
Mussidan
Stage de Danse
Centre Victor Hugo Mussidan Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-26
Stage de danse-
Stage pour adultes et enfants danse classique, jazz, barre au sol et étirements.
Dès 10h30 espace Aliénor d’Aquitaine. De 27€ à 80€
Autour du chêne 06 82 67 53 25 .
Centre Victor Hugo Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 67 53 25
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English : Stage de Danse
L’événement Stage de Danse Mussidan a été mis à jour le 2026-07-23 par Vallée de l’Isle en Périgord
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