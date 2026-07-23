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AGENDA · Mussidan

Stage de Danse Mussidan

mercredi 26 août 2026 · Mussidan

Stage de Danse Mussidan

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Adresse
Centre Victor Hugo
Ville
24400 Mussidan
Département
Dordogne
Tarif

Mussidan

Stage de Danse

Centre Victor Hugo Mussidan Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-26

Stage de danse-
Stage pour adultes et enfants danse classique, jazz, barre au sol et étirements.
Dès 10h30 espace Aliénor d’Aquitaine. De 27€ à 80€
Autour du chêne 06 82 67 53 25   .

Centre Victor Hugo Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 67 53 25 

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English : Stage de Danse

L’événement Stage de Danse Mussidan a été mis à jour le 2026-07-23 par Vallée de l’Isle en Périgord

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