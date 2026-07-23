Informations pratiques

Mussidan

Stage de Danse

Centre Victor Hugo Mussidan Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-26

Stage de danse-

Stage pour adultes et enfants danse classique, jazz, barre au sol et étirements.

Dès 10h30 espace Aliénor d’Aquitaine. De 27€ à 80€

Autour du chêne 06 82 67 53 25 .

Centre Victor Hugo Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 67 53 25

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English : Stage de Danse

L’événement Stage de Danse Mussidan a été mis à jour le 2026-07-23 par Vallée de l’Isle en Périgord