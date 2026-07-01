Stage de danse-théâtre en forêt bois de Plaçamen Moëlan-sur-Mer

Informations pratiques

Moëlan-sur-Mer

Stage de danse-théâtre en forêt

bois de Plaçamen Merrien, rive droite Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-15 18:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Mercredi 15 juillet, un stage de danse-théâtre sur le thème Jouer l’espace sera animé par une artiste chorégraphique dans le bois de Plaçamen, sur la presqu’île de Merrien.

Ouvert à toutes et tous (à partir de 16 ans)*, ce stage se déroulera dans l’esprit des ateliers d’imagination physique hebdomadaires dispensés par Delphine Robet à Moëlan-sur-Mer et à Clohars-Carnoët.

A quelques pas du parking de Merrien, rive droite, nous partirons à la (re)découverte du bois et des mouvements si variés qui l’animent le balancement de la cime des arbres, le déploiement du mycélium, l’écoulement de la sève, le vol des oiseaux, les feuilles, les fourmis… Après une période d’exploration à la fois sensorielle et imaginaire, nous ferons naître ensemble une série de tableaux mouvants incluant aussi bien les personnes participantes que les différentes formes de vie qui nous entourent.

*Pour qui ? Pour toute personne désirant

expérimenter de nouvelles manières de se mettre en mouvement,

explorer un nouveau rapport à son environnement,

apprivoiser les richesses de sa sensibilité créative.

Débutants bienvenus, sur réservation auprès de l’association Spacieuse spacieuse@proton.me

A noter Le lendemain de cette après-midi en forêt, sera proposée une session de stage sur la plage sur le même thème Jouer l’espace . Possibilité de participer à une seule journée ou de profiter d’une expérience sur 3 jours mardi 14/07 en studio, mercredi 15/07 en forêt, et enfin jeudi 16/07 sur la plage à marée basse.

+d’info www.ahnonhymnes.net/jouer-lespace .

bois de Plaçamen Merrien, rive droite Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Stage de danse-théâtre en forêt Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS