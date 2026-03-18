Stage de dessin du corps humain (formes de bases) au musée du Louvre

Le contenu :

– Les proportions du corps humain. Dessiner le corps humain selon les parties principales à animer.

– La structure osseuse, les différentes parties du corps qui le composent. Évocation des muscles principaux.

– Les formes synthétiques.

– Dessiner le corps en formes principales, axes et selon des mannequins de bases successifs.

– Le dessin du corps en perspective : le corps, les volumes, les cylindres. Vue plongeante et plafonnante.

– Le dessin de la tête avec ses proportions et les différents axes.

– Les repères osseux principaux et les localisations graisseuses.

– Comment dessiner la bouche, le nez, les yeux, les oreilles.

– Comment dessiner les mains et les pieds.

– Comment dessiner le corps avec les valeurs.

Matériel fourni.

Ce stage a pour but d’apprendre à dessiner le corps humain avec des bases anatomiques concrètes et comprendre comment représenter et appréhender les proportions des différentes parties du corps (visage, buste, mains, pieds…). Il s’agit aussi de le faire évoluer dans l’espace et en perspective.

Des cours théoriques sont donnés le matin suivis du dessin avec modèle vivant l’après midi.

Du lundi 03 août 2026 au vendredi 07 août 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

payant

375 euros

Public jeunes et adultes. A partir de 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-03T13:00:00+02:00

fin : 2026-08-07T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-03T10:00:00+02:00_2026-08-03T17:00:00+02:00;2026-08-04T10:00:00+02:00_2026-08-04T17:00:00+02:00;2026-08-05T10:00:00+02:00_2026-08-05T17:00:00+02:00;2026-08-06T10:00:00+02:00_2026-08-06T17:00:00+02:00;2026-08-07T10:00:00+02:00_2026-08-07T17:00:00+02:00



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