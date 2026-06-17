Stage de dessin L’Atelier de Letty Saint-Jouan-des-Guérets

Saint-Jouan-des-Guérets

Stage de dessin

L’Atelier de Letty 9 Rue de Rennes Saint-Jouan-des-Guérets Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 10:00:00

fin : 2026-07-17 12:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Seoul to Tokyo

Embarque pour un voyage créatif entre la Corée du Sud et le Japon ! Durant ce stage, les participants exploreront l’univers fascinant de la K-Pop, des mangas et de la culture asiatique à travers une multitude de projets artistiques. Portraits d’idols, illustrations manga, créations kawaii, customisation d’objets et techniques originales seront au programme de cette semaine riche en couleurs et en imagination. .

L’Atelier de Letty 9 Rue de Rennes Saint-Jouan-des-Guérets 35430 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 83 42 17 36

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L’événement Stage de dessin Saint-Jouan-des-Guérets a été mis à jour le 2026-06-17 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel