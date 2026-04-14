Stage de Fandango et Bal, Place de l’Esplanade, Vielmur Sur Agout (81), Vielmur-sur-Agout
Stage de Fandango et Bal, Place de l’Esplanade, Vielmur Sur Agout (81), Vielmur-sur-Agout samedi 18 avril 2026.
Stage de Fandango et Bal Samedi 18 avril, 14h00 Place de l’Esplanade, Vielmur Sur Agout (81) Tarn
Stage 12 € – Bal 10 €
Début : 2026-04-18T14:00:00+02:00 – 2026-04-19T01:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T14:00:00+02:00 – 2026-04-19T01:00:00+02:00
– Stage de Fandango de 14h00 à 17h00 animé par Françoise Farenc du COMDT de Toulouse, accompagnée d’un musicien. Places limitées s’inscrire au 06 78 03 75 88.
– Bal occitan de 21h00 à 1h00 animé par le groupe local Los d’Endacom
Tarifs :
Stage seul : 12 €
Bal seul : 10 € l’entrée – gâteaux offerts…
source: Stage de Fandango et Bal – AgendaTrad
Place de l'Esplanade, Vielmur Sur Agout (81) Maison Polyvalente, 81570 Vielmur Sur Agout, France Vielmur-sur-Agout 81570 Tarn Occitanie
avec Los d’Endacòm baltrad balfolk